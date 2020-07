Paura per un bimbo di 4 anni investito per strada. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 25 luglio a Cerro Maggiore. Sulla dinamica sono in corso accertamenti da parte dei Carabinieri di Legnano.

Paura per un bimbo di 4 anni

Il piccolo è stato urtato in via Pietro Micca poco dopo le 18 e subito sono stati allertati in soccorsi. In codice giallo sono giunte l’ambulanza e l’automedica. Per fortuna l’intervento di quest’ultima non si è reso necessario, il bimbo è stato portato in codice giallo all’ospedale Civile di Legnano.

