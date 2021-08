Paura per un anziano dopo una rovinosa caduta

Mattinata di preoccupazione ad Inveruno dove, a causa della rovinosa caduta di un anziano, sono intervenute ambulanza e automedica

Il soccorso all'anziano

L'allarme è scattato pochi istanti prima delle 10 in via Giotto, a Inveruno. Qui, secondo la prima ricostruzione dell'Agenzia regionale di emergenza urgenza, un uomo di 77 anni è rovinosamente caduto a terra. Una caduta violenta tanto che l'allarme è scattato in codice rosso e sul posto sono sopraggiunte sia un'ambulanza della Croce Bianca di Magenta sia un'automedica. I soccorritori hanno prestato le prime cure direttamente sul posto e, fortunatamente, con il passare dei minuti la situazione è migliorata tanto che il codice d'intervento è stato "declassato" da rosso a giallo. L'anziano comunque è stato caricato in ambulanza e portato in ospedale per accertamenti