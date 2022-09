Paura per il vento: albero crolla sulle auto in sosta

Paura per il vento a Rescaldina.

Le raffiche che nella notte tra venerdì 16 e sabato 17 settembre 2022 hanno investito l'Altomilanese hanno fatto danni a Rescaldina. La pianta è caduta su alcuni mezzi parcheggiati e sul cancello di un'abitazione. E' successo in via Damiano Chiesa: erano circa le 4 quando i Vigili del fuoco di Legnano sono intervenuti sul posto con due squadre per mettere in sicurezza l'area. L'albero abbattuto dal vento era rovinato su un'auto, un furgone e un cancello. I pompieri hanno riscontrato anche alcuni danni sui tetti delle case vicine. Fortunatamente non si sono registrati feriti.