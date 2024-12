Paura in via Pace, fuoco nel campo dove vivono i giostrai

Attimi di paura ieri sera in via Pace a Rho nel campo dove ormai da diversi anni vivono alcune famiglie di giostrai.

Erano da poco passate le 23 quando, per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei Vigili del Fuoco di Milano all'interno del campo, dove sono posizionate diverse abitazioni mobili, è scaturito un incendio.

Fortunatamente non si sono registrati feriti, i vigili del fuoco del distaccamento di Rho hanno lavorato diversi minuti per spegnere le fiamme che al momento non si sa ancora con esattezza da dove sono scaturite

Un campo quello di via Pace che in passato era stato oggetto di diverse polemiche da parte dei gruppi di opposizione che in più di una occasione avevano chiesto all'ex sindaco Pietro Romano e all'attuale primo cittadino Andrea Orlandi di spostare a causa della vicinanza con le abitazioni.

Oltre al campo di via Pace, a Rho esistono altri due campi dove sono posizionate roulotte dei giostrai, uno è il posteggio del campo sportivo di Passirana, l'altro campo si trova, invece, nella frazione di Terrazzano