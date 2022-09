Paura in piazza a Pogliano: ubriaco scende dall'auto e inizia a sparare

Fermato in un bar del paese l'uomo, classe 1986 è stato denunciato per esplosioni pericolose.

I colpi esplosi in direzione di un gruppo di ragazzini che era davanti all'asilo Chanich

Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 3 settembre 2022, nel centro di Pogliano Milanese davanti al palazzo comunale. Un uomo in evidente stato di alterazione è sceso dalla sua auto e ha iniziato a sparare all'impazzata con la sua pistola scacciacani in direzione di un gruppo di ragazzini che stavano parlando davanti all'asilo Chaniac.

Fermato dai Carabinieri di Nerviano in un bar del paese

L'uomo è poi risalito in auto ha posteggiato il mezzo ed è entrato in un bar del paese dove è stato fermato dai Carabinieri di Nerviano prontamente intervenuti sul posto dopo le chiamate al 112 fatte dal alcuni cittadini che si trovavano nel centro storico del paese.

Protagonista un ex cittadino poglianese di 36 anni

Protagonista del gesto che ha impaurito coloro che erano in piazza intorno alle 18 un uomo classe 1986 ex cittadino di Pogliano Milanese oggi residente a Lomazzo in provincia di Como. L'uomo ha sparato i colpi della sua scacciacani senza nessun motivo, giusto per fare una ragazzata.

Portato in caserma e denunciato

Dopo essere stato fermato l'uomo è stato portato nella caserma dei Carabinieri di Nerviano dove è stato denunciato per esplosioni pericolose.