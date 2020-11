Paura in oratorio: prende fuoco il tetto

Incendio al Centro Sacro Cuore di Arluno.

Il rogo nel sottotetto

Ieri sera, venerdì 27 novembre, intorno alle 19, l’intervento dei Vigili del Fuoco a causa di un rogo scaturito nel sottotetto dell’edificio partito dalla canna fumaria.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e un’ambulanza a scopo preventivo. I pompieri hanno messo in sicurezza la zona e domato le fiamme.

Nessun ferito, salva anche la chiesetta

Poi la situazione è tornata alla normalità. Così don Paolo Invernizzi ha infatti riferito in merito all’accaduto: “Fortunatamente il rogo non ha interessato la Chiesetta che si affaccia su via Matausen. E nessuno è rimasto ferito”.

