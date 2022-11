Paura in autostrada: auto si ribalta

Pauroso incidente strade nella mattinata di oggi, sabato 5 novembre 2002, sull'autostrada a8 Milao-Varese.

Paura lungo l'autostrada A8 per un'auto finita con le ruote all'aria

Il sinistro si è verificato poco dopo le 8.30 all'altezza del km 21 in direzione Busto Arsizio, in territorio di Olgiate Olona. Coinvolti due mezzi, uno dei quali è finito con le ruote all'aria. L'Agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato sul posto, in codice rosso, un'ambulanza della Cri bustocca e l'automedica in arrivo da Varese. Sono intervenuti anche la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Legnano.

Fortunatamente il conducente se l'è cavata solo con qualche graffio

Fortunatamente le condizioni del conducente del mezzo, un uomo di 54 anni, si sono rivelate meno preoccupanti del previsto. Dopo essere stato medicato sul posto, l'uomo è stato trasportato in codice verde all'ospedale di Busto Arsizio.

Più pesanti le ripercussioni sul traffico, rallentato in direzione Varese

L'incidente ha provocato lunghe code in direzione Varese.