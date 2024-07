Attimi di grande paura attorno all'ora di pranzo a Robecco sul Naviglio per un incidente che ha coinvolto un ragazzo di 15 anni che si trovava in sella alla sua bicicletta.

Paura a Robecco, investito un ragazzino di 15 anni

Una manciata di minuti dopo le 12.30, per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Robecco intervenuta sul posto, l'adolescente che si trovava sulla sua bici sarebbe stato investito da un furgone in via per Magenta.

L'arrivo sul posto dei soccorsi

Vista la situazione è immediatamente scattato l'allarme che nel giro di poco tempo ha portato sul posto, oltre ai ghisa robecchesi, anche l'elisoccorso, un'ambulanza ed un'automedica in codice rosso.

Appena arrivato sul posto il personale medico ha preso subito in carico il giovane che nel sinistro ha riportato un trauma cranico, traumi al volto e all'arto superiore. Una volta stabilizzato è stato poi caricato sull'ambulanza ed è stato trasferito velocemente all'ospedale di Legnano.

Da chiarire ancora, come detto, la dinamica del sinistro sulla quale è al lavoro la Polizia Locale a cui spetterà ricostruire quanto accaduto.