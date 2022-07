Paura a Pero per l'incendio di due balconi, evacuate le famiglie dello stabile

Sul posto per domare l'incendio 5 automezzi dei vigili del fuoco, ambulanze e carabinieri

Due balconi hanno preso fuoco

Attimi di paura alle 6.15 di questa mattina in un condominio di via 25 Aprile a Pero. Per cause ancora in corso d'accertamento da parte dei Vigili del fuoco due balconi di un appartamento hanno improvvisamente preso fuco gettando nel panico i residenti della palazzina.

Famiglie evacuate, fortunatamente nessun ferito

Le famiglie dello stabile per precauzione sono state evacuate e fatta scendere in strada. Sul posto 5 automezzi dei vigili del fuoco provenienti da Rho, Garbagnate, Legnano e dal comando di via Messina a Milano, oltre a 2 ambulanze 1 automedica e carabinieri della Tenenza di Pero