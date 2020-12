Paura a Passirana di Rho per un ragazzo di 20 anni colpito da malore SIRENE DI NOTTE

Nella notte tra venerdì 25 e sabato 26 dicembre i soccorritori sono intervenuti a Rho e a Cerro Maggiore

Stava camminando in via Sirtori quando è stato colto da un malore

Paura quando mancavano pochi minuti alle 22 della serata di ieri, 25 dicembre, nella frazione rhodense di Passirana. Ad allarmare i cittadini del piccolo quartiere rhodense sono state le sirene dell’ambulanza del 118 e dell’automedica chiamate da alcune persone in transito in via Sirtori nella zona del centro sportivo. Medici dell’automedica e volontari della Misericordia di Arese chiamati per soccorrere un giovane di 20 anni accasciato a terra, a causa di un malore, all’altezza della rotonda che porta verso il centro della frazione e verso il comune di Arese. Dopo i primi soccorso sul posto, il ragazzo è stato caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Rho

A Cerro Maggiore ferito un uomo di 38 anni

Ambulanza, questa volta quella della Croce Rossa di Legnano e personale dell’automedica che alle 2.18 sono intervenuti a Cerro Maggiore in via Celaschi per soccorrere un uomo di 38 anni. Ancora da capire la dinamica di quanto sia avvenuto e come l’uomo sia rimasto ferito a causa di un infortunio. Sul posto anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Il 38enne dopo i primi soccorsi sul posto è stato portato in codice giallo all’ospedale di Legnano.