Paura a Mesero, bomba carta contro un bar in piazza

Tutto lascia presupporre che sia stata soltanto una bravata, ma questo non cancella i momenti di apprensione che hanno vissuto i cittadini di Mesero nella notte tra sabato 6 e domenica 7 aprile, quando un'esplosione ha travolto la serranda di un locale nella centralissima piazza Europa.

Bar colpito da bomba carta a Mesero

Secondo quanto appreso, a deflagrare è stata una bomba carta lanciata sul marciapiede prospiciente al bar e pizzeria Coffee & More, sito all'angolo con via IV Novembre. Udita chiaramente dai residenti del centro storico, l'esplosione ha provocato diversi danni alla vetrina e alla saracinesca dell'esercizio, fortunatamente non tali da impedire lo svolgimento dell'attività commerciale che nei giorni seguenti è proseguita regolarmente.

Sul posto sono subito intervenuti i Carabinieri eseguendo i rilievi del caso. Come già accennato all'inizio, nessun elemento suffragherebbe per ora l'ipotesi intimidatoria del movente, che sarebbe invece da ricondurre a un mero atto vandalico. Proseguono in ogni caso gli accertamenti per individuare gli esecutori materiali del gesto.

Il commento dei proprietari

Interrogati in merito alla vicenda, i proprietari del locale hanno confermato quanto finora appurato dagli inquirenti, spiegando che sarà ora compito dell'assicurazione quantificare l'ammontare economico dei danni subiti: