Paura a Magenta: anziana investita

Paura a Magenta: una donna di 87 anni è stata investita nel pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre. Sul posto sono presenti un'ambulanza e un'automedica della Croce bianca magentina.

Incidente in via Milano: donna investita

Un incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di oggi, sabato 18 novembre, in via Milano a Magenta. Una donna di 87 anni, secondo quanto riferisce l'Agenzia regionale emergenza urgenza, è entrata in collisione con un'auto per motivi che ancora non si conoscono. Sul posto a soccorrere l'anziana in codice rosso è giunto il personale sanitario del 118 e un'automedica. Allertati anche gli agenti della Polizia Locale.