Paura a Legnano per un pedone investito.

Paura a Legnano per un 60enne

E’ successo poco prima delle 17 in corso Italia, all’altezza dell’incrocio con corso Garibaldi, nel cuore della città. Sul posto sono intervenute un’ambulanza della Croce rossa di Busto Arsizio, l’automedica e una pattuglia della Polizia Locale. Vittima dell’incidente un uomo di 60 anni. Fortunatamente le condizioni del pedone sono apparse meno preoccupanti del previsto: il soccorso, partito in codice rosso (quello riservato ai casi molto critici, in pericolo di vita), è stato aggiornato a verde (il colore assegnato ai pazienti con priorità minore, che presentano solo piccole lesioni).