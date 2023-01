Paura a Gaggiano, investito un pedone all'alba

Paura per un uomo che attualmente si trova in gravi condizioni all'ospedale Niguarda di Milano.

Investito un pedone

Un grave incidente è avvenuto poco dopo le 6 di questa mattina nella Statale provinciale 236 a Gaggiano. A quanto riferisce Areu (l'Agenzia regionale emergenza urgenza) si è trattato un investimento pedone: coinvolti nella dinamica sarebbero due uomini.

In codice rosso in ospedale

Sul posto sono sopraggiunte a sirene spiegate due ambulanze e un'automedica per soccorrere un uomo di 50 anni, investito, che nel momento dell'incidente non si sarebbe trovato sulle strisce pedonali. A guidare l'auto un giovane di 27 anni di origine peruviane. Le sue condizioni non sono per fortuna critiche, è stato trasportato in codice rosso ma non si trova in pericolo di vita. Al momento non è stata emessa la prognosi.

Sul posto i Carabinieri

Sulla provinciale è arrivata anche una pattuglia dei Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per far luce sulla dinamica dell'incidente.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI