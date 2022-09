Paura a Corbetta: crollato l'ex Museo del Legno in via Petrarca

Paura nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 settembre, per il crollo dell'ex Museo del Legno in via Petrarca a Corbetta.

L'edificio era pericolante da tempo. Erano già state disposte perizie da parte del Comune per capire lo stato e mettere in sicurezza la struttura.

La struttura è collassata dall'interno non provocando danni ad altri edifici o persone.

L'area è stata prontamente messa in sicurezza e non si riscontrano disagi per i cittadini.

Il sindaco di Corbetta, Marco Ballarini, ha sottolineato che stanno "recuperando l'area grazie agli investimenti del Pnrr, come da programma elettorale, nel corso dei prossimi mesi".