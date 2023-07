Paura a Cerro: albero crolla sulla strada

Momenti di paura a Cerro Maggiore nella serata di ieri, venerdì 14 luglio 2023, per un albero che è crollato sulla strada.

Albero crolla sulla strada a Cerro

La caduta si è registrata in una proprietà privata di via Trento Trieste, nell'area dell'incrocio con via Cornagetta. L'albero è improvvisamente caduto, travolgendo una cancellata e finendo in parte anche sulla pubblica via.

Arrivano i Vigili del fuoco

Sul posto, per le operazioni di messa in sicurezza, i Vigili del fuoco di Legnano. Per fortuna nessuno è rimasto ferito.