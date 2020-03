Pattugliamento per tutta la città e cimiteri e parchi chiusi FOTO

Pattugliamento per tutta la città e cimiteri e parchi chiusi a Rho.

Pattugliamento per tutta la città

“State in casa non uscite”. Questa la richiesta del presidente del Consiglio e del Governatore della Lombardia Fontana. Troppa gente ancora in giro per strada e a Rho i carabinieri della Compagnia e della Stazione per invogliare la gente a stare a casa stanno pattugliando e lo faranno per tutto il fine settimana in città.

Cimiteri e parchi chiusi

Il sindaco Romano ha firmato questa mattina l’ordinanza che preveda la chiusura di cimiteri e parchi in tutto il territorio rhodense.

TORNA ALLA HOME