Ancor prima della pandemia da Coronavirus le due amministrazioni di Cerro Maggiore e Rescaldina hanno deciso di potenziare gli accordi che regolano il servizio associato di Polizia locale con una convenzione che oggi dà i suoi frutti, traducendosi in fatti concreti.

Pattugliamenti congiunti di Cerro e Rescaldina

I pattugliamenti congiunti di Cerro e Rescaldina sono finalizzati al miglioramento degli standard di sicurezza dei nostri territori cittadini, uno degli elementi essenziali richiesti nei bandi di finanziamento regionale, e stiamo altresì lavorando per estendere il nostro piano in un progetto ancora più ampio. Nelle prossime settimane sono già stati programmati altri interventi congiunti di pattugliamento pomeridiani, serali e notturno. Gli obiettivi saranno il controllo delle periferie cittadine, dei parchi pubblici e di tutti quei luoghi sensibili che i corpi di Polizia Locale di Cerro e Rescaldina di volta in volta individueranno come prioritari. Nel corso del servizio verranno utilizzati tutti i dispositivi a disposizione quali etilometro, drug test, targa system e telelaser. Ovviamente tutte queste attività sono coordinate con le Forze dell’ordine presenti sul territorio al fine di avere un controllo diffuso e una maggiore sicurezza.

I risultati del weekend

Nel corso dei numerosi controlli effettuati in questo fine settimana nessuno dei fermati è risultato essere positivo a stupefacenti o in stato di ebrezza e non sono emerse gravi violazioni. Le sanzioni emesse sono state per infrazioni minori al codice della strada. Sono stati bonariamente segnalati alcuni automobilisti che, seppur dai nostri terminali portatili risultavano essere in regola con l’assicurazione, non avevano a bordo la ricevuta cartacea o elettronica.

