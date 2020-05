Patente scaduta e veicolo senza assicurazione: pirata della strada investe una donna e scappa

Patente scaduta e veicolo senza assicurazione: pirata della strada investe una donna a Parabaigo e scappa.

Nella giornata di ieri, mercoledì 20 maggio, tre agenti, durante i consueti controlli stradali, si sono accorti di una donna a terra. Dopo essersi fermati per soccorrerla hanno scoperto che era stata investita da un’auto. Da qui sono iniziati gli accertamenti che hanno portano a identificare l’investitore e a verificare l’accaduto grazie a una telecamera presente sul posto. Dopo aver chiamato l’ambulanza per soccorrere la donna investita che viaggiava a bordo della sua bicicletta, due agenti hanno proseguito l’attività di controllo sul territorio, mentre il terzo agente si è occupato dell’attività di polizia giudiziaria visionando il video della telecamera che ha ripreso l’intero incidente avvenuto in via Butti in prossimità del civico 2. Grazie a questo video, le dinamiche dell’incidente non lasciavano dubbi: l’auto ha investito letteralmente la donna in bicicletta, si è fermata pochi secondi ed è ripartita. Omissione di soccorso quindi. Dalla registrazione, la Polizia locale è riuscita a risalire al modello dell’auto e alla targa, quindi al proprietario, una donna, F.D.. Sul posto dell’incidente, era rimasto un pezzo dell’auto che ha permesso alla pattuglia della Polizia Locale di recarsi nell’abitazione della conducente e verificare, con prove, l’appartenenza del pezzo al veicolo coinvolto nel sinistro stradale. Immediato il sequestro del veicolo e la contestazione delle violazioni del codice della strada a F.D.: omissione di soccorso e fuga dopo l’incidente con lesioni gravi. La donna alla guida dell’auto è risultata, inoltre, in possesso di una patente scaduta e l’auto sequestrata mancante di assicurazione e revisione. Il ritiro della patente è stato immediato ed è stato nominato d’ufficio un difensore di fiducia. La signora investita è stata portata all’ospedale Niguarda di Milano dove è stata emessa prognosi di codice giallo, ovvero grave ma non in fin di vita. Ad oggi non si conoscono ancora i dettagli del suo stato di salute.

Le parole dell’assessore alla Sicurezza

“Il lavoro degli agenti di Polizia Locale è silenzioso, ma costantemente presente -dichiara l’assessore alla Sicurezza, Barbara Benedettelli– Se gli agenti non fossero stati di pattuglia per il controllo del territorio, sarebbe passato del tempo prima che la signora investita potesse ricevere soccorso. Ho sempre condannato la mancanza di rispetto del codice della strada, che è poi un codice di civiltà. Ma apprezzo chi, una volta provocato un sinistro, si assume le proprie responsabilità. E’ davvero aberrante colpire una persona e lasciarla esanime sull’asfalto con l’intento di non pagare per il danno provocato. Ringrazio il Comandante Morelli, gli Ufficiali e gli agenti, perché grazie a loro una donna ha ricevuto le giuste cure e questo grave atto di omissione non resterà impunito.”.

Il commento del sindaco

“Situazioni così non dovrebbero accadere -afferma il sindaco Raffaele Cucchi– l’omissione di soccorso è un fatto grave. L’intervento del Comando di Polizia Locale è stato tempestivo e fa onore ai nostri agenti, oltre che confermare l’importanza delle azioni di controllo attivate sul territorio per una maggior sicurezza di tutti. Un ringraziamento, quindi, al Comando di Polizia Locale, ma anche all’assessore Benedettelli per il compito, non semplice, che sta svolgendo al servizio della nostra comunità”.