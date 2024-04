Passirana sotto scacco dei ladri, entrano in casa e scappano con soldi e oro

Furti a raffica nelle case e questa volta a essere presa di mira è la frazione di Passirana di Rho dove nelle ultime settimane sono stati messo a segno diversi colpi. Quasi tutti nella zona centrale della frazione, nelle vie situate alle spalle della chiesa parrocchiale.

Entrano in casa e scappano con oro e soldi

I ladri entrano in casa, anche se ci sono delle persone, questo la notte, rubano e poi scappano con oro, soldi, orologi e tutto quello che trovano. «Non possiamo più andare avanti in questo modo - affermano i cittadini che hanno chiamato la nostra redazione e abbiamo incontrato nella frazione rhodense - Abbiamo bisogno di più sicurezza. Non basta pensare alla ludopatia e al contrasto del gioco d’azzardo, i nostri amministratori pensino anche a mettere in atto delle azioni che possano garantire sicurezza ai cittadini. Noi a Passirana siamo stufi».

I cittadini: "Ci sentiamo abbandonati si faccia qualcosa per la sicurezza"

Il riferimento alle iniziative svoltesi nei giorni scorsi per contrastare la ludopadia è solo uno degli appunti che i cittadini fanno per sollecitare l’Amministrazione a intervenire.

«Ci sentiamo soli e abbandonati, abbandonati dalle tante promesse elettorali fatte, anche da chi abita nella frazione e amministra la città - hanno proseguito - Troppo comodo venire a chiedere voti e poi non fare nulla, soprattutto per quanto riguarda la sicurezza».

A un pensionato rubate le medaglie vinte in 40 anni di tornei a bocce

Tra i cittadini, sfortunati protagonisti dei furti avvenuti nei giorni scorsi c’è anche un pensionato di 80 anni. La sua storia ci ha colpito. Oltre a trovarsi la casa svaligiata nella giornata di Pasqua («sono andato a mangiare da mio figlio, a 100 metri di distanza da casa mia - racconta il pensionato - e quando sono tornato mi sono trovato la casa sottosopra»), l’uomo ha perso, perché gli sono state asportate dai malviventi, le medaglie conquistate in quarant’anni di tornei, gare e campionati a bocce.

"I ladri si mettano una mano sulla coscienza e mi facciano riavere le medaglie"

«Più che il valore economico di queste medaglie è il valore affettivo. La storia di tutta la mia vita. Ho giocato nella Bocciofila Passirana, ad Arese e Lainate, chiedo ai ladri di mettersi una mano sulla coscienza e farmele riavere».

Ladri che sono entrati nella sua abitazione, hanno tagliato la cassaforte e sono scappati, oltre che con le medaglie dei tornei, con una serie di orologi che l’uomo collezionava.

Nelle ultime due settimane le abitazioni visitate dai malviventi sono state una decina. «Speriamo sia finita», concludono i residenti.