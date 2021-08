Passeggero del bus si rifiuta di indossare la mascherina e aggredisce l'autista: è successo questa mattina ad Abbiategrasso.

L'allerta è scattata alle 10.20 di oggi in via Felice Cavallotti: il conducente 53enne di un autobus Stav della linea 559 è stato aggredito da un passeggero che gli ha sferrato con violenza una bottiglia d'acqua colpendolo al volto. Il motivo? L'autista aveva correttamente chiesto all'uomo di indossare la mascherina come prevedono le normative. Ma questi si è sarebbe rifiutato inveendo contro il 53enne e scagliandogli contro le bottiglietta. Il conducente del mezzo è stato soccorso dal personale della Croce Azzurra, che lo ha portato al Fornaroli di Magenta in codice verde.