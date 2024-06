Passante ferroviario in tilt per un guasto a Milano

Disagi per i pendolari: a causa di un guasto, nella mattinata di oggi, venerdì, molti treni del passante ferroviario sono stati cancellati e altri rallentati. "Sono possibili ritardi fino a 90 minuti", si legge sui tabelloni delle stazioni. La circolazione dei treni è sospesa tra Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria

Circolazione ferroviaria rallentata

Come comunicato da Rfi (Rete ferroviaria italiana), dalle 6.25 la circolazione ferroviaria è rallentata per un inconveniente tecnico sulla linea nella stazione di Milano Lancetti. I tecnici di Rfi sono al lavoro per cercare di ripristinare tutto il prima possibile. Nel dettaglio, spiega Trenord, "la circolazione dei treni è sospesa tra Milano Lancetti e Milano Porta Vittoria a causa di un guasto agli impianti di circolazione; sono possibili variazioni di percorso e cancellazioni"-