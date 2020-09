Pass disabili e permessi ZTL validi fino al 31 dicembre 2020

A Rho pass disabili e permessi ZTL: proroga validità al 31 dicembre 2020

A causa del perdurare della situazione d’emergenza per Covid-19, l’Amministrazione Comunale ha deciso di prorogare la validità di tutti i permessi dei Pass Disabili e ZTL – Zona a traffico Limitato fino alla fine dell’anno per agevolare i cittadini.

Come richiederlo o rinnovarlo

Per chi deve richiedere il permesso ZTL per la prima volta, il servizio rimane attivo previo appuntamento da concordare telefonicamente con Gestopark al numero 02 930 25 03. Le visite mediche di rinnovo dei Pass Disabili Temporanei devono essere prenotate nei competenti Uffici ATS, ai quali bisogna rivolgersi per ulteriori informazioni.

Ecco i contatti utili

Gestopark

Via Castelli Fiorenza, 12 – Rho

Telefono 02 930 25 03

Email ufficio.rho@gestopark.it

Apertura al pubblica: da lunedì a sabato: 09.00 – 12.00

