Parroco positivo al Covid-19 ricoverato al San Gerardo

Don Fabio Viscardi, per diversi anni parroco e decano di Legnano (che ha lasciato lo scorso primo settembre), ora responsabile della Comunità pastorale Santissima Trinità di Cesano Maderno è ricoverato all’ospedale San Gerardo di Monza. L’annuncio ai fedeli è arrivato sull’ultimo informatore della Comunità parrocchiale cesanese.

Incoraggianti risultati

Dopo alcuni giorni di riposo a casa, il parroco è stato ricoverato in ospedale a metà della scorsa settimana per un inizio di polmonite. Sta meglio, e continua le cure. E’ sottoposto con incoraggianti risultati all’ossigenoterapia, che gli stando notevole sollievo. I parrocchiani della Trinità gli si sono stretti in preghiera e gli stanno facendo arrivare messaggi di affetto e di incoraggiamento. Così come tanti legnanesi, che lo ricordano con affetto.

Ausiliara diocesana positiva, don in isolamento

Anche Felicita Biffi, la nuova ausiliaria diocesana al servizio della Comunità pastorale Santissima Trinità di Cesano Maderno, è risultata positiva. A fronte dei due casi di positività al Covid-19 nella diaconia, don Claudio Perfetti ha iniziato un isolamento preventivo in attesa del risultato del tampone (che dovrebbe arrivare domani, mercoledì 4 novembre).

