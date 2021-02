Parco ex Ila, abbattuto il grande bagolaro vicino al solarium

Parco ex Ila di Legnano, sono partiti i lavori di manutenzione ordinaria e programmata del verde.

Parco ex Ila, abbattuto un bagolaro considerato pericolosissimo

Gli interventi (che sono iniziati ieri, lunedì 15 febbraio 2021, e dovrebbero concludersi nella giornata di giovedì 18) sono finalizzati a eliminare ulteriori situazioni di pericolo rispetto a quelle rimosse a seguito della nevicata del 28 dicembre. A seguito della verifica tecnica strumentale agronomica depositata agli atti si è proceduto oggi, martedì 16, con l’abbattimento di un bagolaro di grandi dimensioni considerato pericolosissimo a causa di una serie di criticità strutturali. Il secondo abbattimento ha riguardato un cedro morto, mentre altre piante, di diverse specie, saranno mantenute con lavori di potatura, fra cui due bagolari nell’ex area scout.

“È un grande dispiacere ma l’intervento era necessario”

“Le analisi dell’agronomo hanno purtroppo riscontrato che alcuni interventi radicali si sono resi indispensabili – spiega Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche – È un grande dispiacere dover abbattere un albero storico e maestoso, ma risulta necessario. Quello che possiamo fare è pensare alla manutenzione del verde, ma nel contempo anche alla nuova piantumazione: per questo motivo abbiamo stanziato 100mila euro nel piano investimenti nell’anno 2021 per la riqualificazione del patrimonio arboreo del Parco ex Ila”. Il progetto di piantumazione, a seguito dell’approvazione del bilancio previsionale, dovrà ottenere il parere della Soprintendenza essendo l’ex Ila un parco storico.