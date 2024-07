Parco del Rugareto, scoperto il campo base della droga: spacciatore col machete

Parco del Rugareto a Legnano, sul confine con Castellanza: trovata la base dello spaccio di droga.

Parco del Rugareto, scoperto il campo base degli stupefacenti

Quando la Polizia di Stato di Legnano ha fatto irruzione nell'area boschiva ha trovato quattro persone, tutte rifugiate in un pertugio, tutte intorno a un tavolo di fortuna ricavato da un copertone. Sul tavolo c'era droga di tutti i tipi: hashish, marijuana, cocaina ed eroina.

E' quanto scoperto ieri dalla volante del commissariato legnanese, impegnata in un servizio di controllo del territorio. Gli agenti sono arrivati nel Parco del Rugareto, a Legnano, al confine con Castellanza. Subito hanno notato quelle quattro persone e la sostanza stupefacente che si trovava sopra quel tavolo: vi erano 240 grammi di hashish, 20 di marijuana, 15 di cocaina e 2 di eroina. Tra i quattro vi era un pakistano di 22 anni: lui, come accertato dalle indagini, a rifornire di sostanza stupefacente i clienti nel bosco. Quando i poliziotti sono arrivati nei bosco, i quattro hanno cercato di fuggire: il pakistano è stato visto lanciare un borsello, dove dentro la Polizia ha trovato della droga, sequestrata così come tutta quella che vi era sul tavolo di fortuna. E il pakistano aveva con sè anche un machete, anche quello finito sotto sequestro. Il 22enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e denunciato per possesso di arma impropria.

Gli altri finiti nei guai

Tra gli altri tre presenti, due italiani e uno straniero - quest'ultimo anche lui pakistano, di 42 anni - che hanno ammesso ai poliziotti di essere arrivati lì per comprare lo stupefacente dal 22enne. I tre saranno destinatari di avviso di foglio di via da Legnano: portati in commissariato, hanno chiarito il ruolo di pusher del 22enne. Infine, il 42enne è stato arrestato in quanto dovrà fare i conti con un'aggravamento dell'obbligo di presentazione ed è quindi stato condotto nel carcere di Busto Arsizio.