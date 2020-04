Parco Alto Milanese: chiusura prorogata fino al 15 aprile compreso.

Il Parco Alto Milanese, per le ragioni di prevenzione e cura della salute pubblica, ha deciso di prorogare la chiusura fino al 15 aprile compreso, salvo eventuali modifiche o proroghe delle disposizioni restrittive volute dal Governo. Sono quindi da considerare interdette tutte le aree di fruizione, la rete di sentieri utilizzate per camminate, passeggiate, corse e similare a piedi, in bicicletta e a cavallo.

Cosa è consentito fare?

E’ possibile solo accedere alle attività commerciali di primaria necessità nei soli orari

di apertura al pubblico presenti nel territorio del Parco. I residenti posso accedere per raggiungere la propria abitazione all’interno del territorio del Parco.

