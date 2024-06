Parcheggi Spugna: aperta l’area di sosta di via Gramsci

E' stato riaperto stamattina, dopo i lavori durati alcuni mesi il nuovo posteggio spugna di via Gramsci a Rho, seconda area di Parcheggi Spugna ultimata in città dal Gruppo CAP sotto la regia di Città Metropolitana.

Quaranta posti disponibili, due riservati alle persone con disabilità

Accanto ai 40 posti realizzati, due dei quali riservati a persone con disabilità, rivestiti di calcestruzzo drenante, è stato creato un rain garden per il contenimento e l’assorbimento dell’acqua piovana. E’ decorato con ciottoli e piante a ciuffo che non richiedono particolare irrigazione. Accanto al parcheggio trova collocazione anche un prato fiorito.

In via Cornaggia le opere, nella zona vicino alla Burba termineranno a inizio luglio

"In via Cornaggia, invece, dove già una parte del Parcheggio Spugna, quella più vicina alla casa dell’acqua, è già utilizzata da alcune settimane, siamo alle fasi conclusive: tra oggi e domani avverrà la posa della segnaletica orizzontale - affermano dal Comune - Come ha spiegato l’impresa Favini, attiva anche qui, a partire dal 4 giugno sono scattati i 28 giorni di posa del calcestruzzo drenante. A inizio luglio la parte del parcheggio più vicina a Villa Burba sarà utilizzabile. Si sta ultimando anche il rain garden che costeggia il prato usato in passato per ospitare giostre e luna park. Saranno piantumate essenze ai suoi margini.

Finito il posteggio di via Cornaggia inizieranno i lavori in via Nenni

Una volta aperto completamente il parcheggio di via Cornaggia, si passerà a quello di via Nenni, per applicare anche in quell’area le innovazioni del progetto Spugna che coinvolge a Rho undici aree di sosta.