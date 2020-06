Parcheggi, percorso ciclopedonale e un’area gioco attrezzata a Valera ad Arese.

Il nuovo parcheggio, atteso con ansia dai cittadini, è stato finalmente aperto. Lo spazio consentirà di lasciare l’auto in prossimità del quartiere, senza recare disagio ai pedoni della prescritta zona. L’opera, finanziata interamente con i fondi comunali, ha visto inoltre la creazione di un percorso ciclopedonale e un’area gioco attrezzata per i più piccoli, che sarà inaugurata appena le restrizioni imposte dall’emergenza coronavirus lo permetteranno. L’iniziativa fa parte di una serie di progetti ideati con lo scopo di limitare il traffico automobilistico, valorizzando la frazione per i suoi residenti.

“L’intervento è stato particolarmente curato per consentire l’ottimizzazione dei nuovi servizi per i cittadini senza compromettere la qualità paesaggistica dei luoghi – spiegano Enrico Ioli, assessore ai lavori pubblici, e Michela Palestra, sindaco di Arese – La frazione Valera ha bisogno di lavori, per continuare a essere vissuta”.

Nei prossimi giorni verranno pubblicati una serie di bandi. Si prevede la realizzazione di una nuova rotatoria Allende/More, per semplificare la viabilità, inoltre verrà costruita una pista ciclopedonale su Via per Passirana. Il comune ha ideato tali prospetti con l’intento di potenziare la frazione di Valera.

