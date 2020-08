Parcheggi gratuiti, sospensione della sosta a disco orario e del divieto di sosta per lo spazzamento delle strade dal 10 agosto al 22 agosto 2020: queste sono le decisioni dell’Amministrazione comunale motivate dalle particolari condizioni relative al periodo estivo.

Parcheggi gratuiti dal 10 al 22 agosto

L’assessore a Traffico, mobilità e viabilità Gianluigi Forloni commenta:

”Come di consueto, anche quest’anno sono sospesi i pagamenti dei parcheggi e i dischi orari nelle due settimane centrali di agosto, periodo in cui si registrano minori necessità di parcheggi e anche una minore circolazione di veicoli. Al riavvio delle attività dopo il 24 agosto è prevista la normale applicazione del piano della sosta, che includerà anche i parcheggi a pagamento in via San Giorgio e presso il Gigante a tariffa bassa (max 2€ al giorno) e il ripristino dei divieti di sosta per spazzamento sospesi durante l’emergenza Covid-19”.

La sospensione non riguarda la ZTL

La sospensione non riguarda la ZTL – zona a traffico limitato, che rimane attiva.

Si ricorda infatti che si può accedere nella zona a traffico limitato solo con autorizzazione per non incorrere in sanzioni. E’ possibile richiedere l’autorizzazione anche per accessi giornalieri o temporanei. Occorre però ricordarsi della scadenza dell’autorizzazione e rinnovarla se perdurano le condizioni richieste dal regolamento.

Dal 24 agosto tornerà tutto alla normalità con due novità

Dal 24 agosto, con la ripresa delle attività, oltre alla riattivazione dei parcheggi a pagamento già esistenti, saranno regolati con sbarre di accesso e sosta a pagamento anche il parcheggio P2 San Giorgio e P5 Gigante con gratuità la prima ora, tariffazione bassa per lunghe soste; in particolare sono previste le condizioni seguenti.

Parcheggio P2 San Giorgio

E’ istituito il pagamento tutto l’anno, per tutto il giorno 0-24.

La tariffa prevede i primi 60’ gratis, dalla seconda ora 0,50 € l’ora, calcolata per frazioni di 30’, con importo massimo giornaliero di 2,00 € (gratuità dalla sesta ora di sosta fino a fine giornata). Non sono validi i Pass residenti.

Solo per il 1° piano interrato sono previsti gli abbonamenti, mentre il 2° piano interrato, destinato agli utenti occasionali.

Parcheggio P5 Gigante/CDI (via Magenta, via San Martino)

E’ istituito il pagamento dal lunedì al sabato, tutto l’anno, esclusi i festivi e le due settimane centrali di agosto, dalle 8.00 alle 20.00.

La tariffa prevede i primi 60’ gratis, dalla seconda ora 0,50 € l’ora, calcolata per frazioni di 30’, con importo massimo giornaliero di 2,00 € (gratuità dalla sesta ora di sosta fino a fine giornata) con un’agevolazione per la pausa pranzo (vedi sotto).

E’ stata inserita l’Agevolazione Pranzo: all’interno della fascia oraria che va dalle 12.00 alle 14.00, sono garantiti fino a 60’ aggiuntivi gratuiti per gli utenti che entrano nel parcheggio tra le 12.00 e le 13.00.

Non sono validi i Pass residenti, ma sono validi gli abbonamenti per la sosta in aree chiuse scoperte.

Sempre dal 24 agosto sarà ripristinato il divieto di sosta per lo spazzamento delle strade, che era stato sospeso durante il periodo del lockdown per agevolare le persone a rimanere a casa.

