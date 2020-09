Parcheggi e asfaltature al via a Cuggiono. Con questo progetto verranno collegati in maniera sicura i luoghi del centro storico socio-culturali con quelli dell’aggreggazione.

In questi mesi il commissario straordinario e gli uffici comunali hanno lavorato completando il progetto del parcheggio davanti all’oratorio di via Cicogna e realizzando quello relativo ad asfaltature vie comunali del centro storico. Entrambi gli interventi vengono coperti dal contributo regionale di 350mila euro destinato ad interventi di sistemazione strade, edifici pubblici, sviluppo di mobilità sostenibile. Per avere accesso al finanziamento gli interventi devono partire prima della fine di ottobre e l’ufficio tecnico in questi giorni ha appaltato i lavori. Il parcheggio di via Cicogna sarà realizzato dall’impresa Strade 2020 con sede a Cuggiono per una spesa complessiva pari a 121.180 euro. L’intervento di asfaltature strade è stato appaltato a Ego Costruzioni srl di Melegnano per una spesa di 180mila euro. Le aree di intervento saranno via Gualdoni, piazza XXV Aprile, il tratto di via Beolchi da XXV Aprile a via Annoni, via Cicogna (da via Annoni al parcheggio dell’oratorio), le vie Buonarroti. Su via Gualdoni sarà individuato un percorso ciclopedonale che passando per piazza XXV Aprile, via Beolchi si collegherà a quello previsto davanti all’oratorio. All’interazione delle vie Cicogna, Beolchi, Monsignor Motta e Annoni si realizzerà una rotatoria a raso. In via Buonarroti nuova asfaltatura con inserimento di percorso ciclabile e parcheggio a lato strada. Con questo progetto verranno collegati in maniera sicura i luoghi del centro storico socio-culturali con quelli dell’aggreggazione. Un progetto che si ritroverà la nuova amministrazione.

