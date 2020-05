ParaVox in campo per sostenere la ricerca con i PC

ParaVox in campo per la ricerca… in maniera digitale.

ParaVox e la ricerca: ecco come la supportano

“Anche ParaVox Music Tribe contribuisce a sconfiggere la Covid-19. Da qualche settimana aiutiamo il Baker Laboratory dell’Università di Washington per un progetto di calcolo distributivo così da trovare nuove proteine per terapia e diagnostica. Aiuta anche tu a sconfiggere il Coronavirus!”. Nell’era del nuovo millennio, infatti, per lavorare ad una cura è essenziale disporre di strumenti tecnologici all’avanguardia e, soprattutto, PC con processori molto potenti. Ed è proprio in questa direzione che si muove l’intervento del ParaVox: gruppo che ha messo i propri PC a disposizione del progetto “FoldForCovid”.

