Parabiago piange Massimo Banfi, imprenditore e uomo impegnato nel sociale

Parabiago piange la scomparsa di Massimo Banfi, erede, insieme al fratello Adriano, del Calzaturificio Riccardo Banfi.

Parabiago piange Massimo Banfi, imprenditore calzaturiero

Il noto imprenditore si è spento a 75 anni nella mattinata di oggi, mercoledì 17 marzo 2021. Oltre che per le doti professionali, Banfi era conosciuto e apprezzato per l’impegno nel sociale e in politica. Già presidente del Lions club Parabiago Host (che contribuì a fondare nel 1986), nonché past president dell’associazione dei calzaturieri parabiaghesi, alle ultime elezioni amministrative dell’ottobre 2020 è stato candidato consigliere nelle liste della Lega Nord.

Venerdì il funerale nella chiesa di piazza Maggiolini

Il funerale sarà celebrato venerdì 19 marzo alle 9.30 nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio in piazza Maggiolini. La camera ardente è allestita alla casa funeraria Athena di via Sant’Anna 2.