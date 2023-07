Parabiago piange Lodovico Repossini, era il nonno della banda Santo Stefano.

L'addio a "Lodo", il nonno della banda di Parabiago

Rose rosse tra le mani. Tutte suddivise per pacchetti. E' Santa Cecilia e lui è appena stato scelto per compiere quel gesto di eternità ormai divenuto consuetudine. Si tratta del tributo ai membri della banda che ormai non ci sono più. Se ne fa carico col sorriso, fiero, che da sempre gli solca il viso. Immagini che mancheranno a tanti. Ai familiari in primis, per arrivare alla sua seconda famiglia. Quella del corpo musicale Santo Stefano, che sabato scorso ha perso un pezzo della sua storia. L'addio all'età di 89 anni di Lodovido Repossini, detto "Lodo", ha infatti segnato la fine di un'epoca. Era considerato il "nonno", proprio di quella famiglia a cui è rimasto legato per ben 37 stagioni musicali. Quasi quarant'anni di impegno suonando il sassofono baritono.

Il ricordo del presidente della banda Bressan

Ernesto Bressan, presidente del collettivo musicale, lo ha dipinto in questo modo:

"Il personaggio era unico nel suo genere - scandisce il numero uno della Santo Stefano -. Avendo una certa età, conosceva aneddoti infiniti sulla nostra città, Parabiago. Gli piaceva raccontare, intrattenendo i più. Aveva grande capacità di rapportarsi sia con le leve vicine alla sue ma anche coi giovani. Non si perdeva mai un concerto, un appuntamento, un incontro. Un'occasione per stare insieme. Tutti gli volevano bene. Lodo ci mancherà"

I funerali

I funerali di Repossini si svolgeranno domani, martedì 1 agosto, alle 9.30, nella chiesa dei Santi Gervasio e Protasio di Parabiago. Ad assistere all'ultimo saluto saranno, tra gli altri, gli amici della banda stessa che eseguirà alcuni brani commemorativi.