Parabiago piange Isabella, pilastro del negozio di ortopedia: "Aveva il sole dentro"

Parabiago dice addio a Isabella Brugora, scomparsa prematuramente nei giorni scorsi. Aveva 57 anni e gestiva il negozio di ortopedia situato in centro. Il ricordo commosso della famiglia: "Avevi il sole dentro".

L'addio a Isabella

La comunità parabiaghese insieme ai familiari è stata attraversata dal dolore nei giorni scorsi per la perdita di quello che può essere considerato come il loro punto di riferimento. Avrebbe infatti compiuto 57 anni il prossimo 10 ottobre, Isabella Brugora, che al fianco della sorella Daniela era al timone del negozio di ortopedia ubicato in centro città. Ma purtroppo la lunga malattia di cui soffriva è stata più forte di lei al punto da non lasciarle scampo. E' spirata venerdì gettando nello sconforto i figli, Federico e Camilla, la famiglia intera e i clienti in generale. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di ieri, lunedì 19 giugno, nella chiesa dei Santi Gervaso e Protaso in piazza Maggiolini e hanno visto la partecipazione di molte persone.

Il ricordo della sua famiglia

Non solo un rapporto di sangue ma anche lavorativo, era quello che legava Isabella a Daniela. Quest'ultima l'ha ricordata in questo modo:

"Con mia sorella abbiamo condiviso una lunga avventura dietro al bancone del negozio di ortopedia. Negozio che abbiamo ereditato dai nostri genitori e che abbiamo deciso di portare avanti. Lo abbiamo fatto per 34 anni anche quando le avversità sono state più forti di noi. Isabella ha continuato a lavorare, con l'attenzione che la contraddistingueva, fino all'ultimo giorno. Era solare, determinata, ma al tempo stesso riservata, amante della natura"

La figlia: "Aveva il sole dentro"

Camilla, sua figlia, ha invece sottolineato: "Mia mamma amava il sole, non le piaceva stare ferma. Per noi ha sempre dato l'anima persino quando era sotto cura".