Parabiago piange Elena Ferrario dell'agenzia di viaggi Three generation

Parabiago in lutto per la scomparsa a soli 47 anni di Elena Ferrario, che lavorava nell'agenzia di viaggi a conduzione familiare Three generation in via Santa Maria.

Elena si è spenta a soli 47 anni dopo una vita trascorsa a consigliare il viaggio migliore

La malattia se l'è portata via ad appena 47 anni. Elena Ferrario è stata una colonna dell'agenzia di viaggi di famiglia denominata Three generation.

Il suo nome viene proprio accostato a quello dell'attività nata su iniziativa del nonno Biagio, proseguita con il passaggio di testimone finito prima nelle mani del papà Gabriele e poi in quelle della stessa, che ha condiviso questa avventura imprenditoriale proprio al fianco del fratello Luca.

Una donna sempre altruista e dedita al lavoro

La donna, che lascia due figli, era un volto noto della città. Tra le sue doti umane quella dell'altruismo, lo spirito di abnegazione verso il lavoro e l'attitudine a farsi voler bene.

Domani i funerali nella chiesa di San Lorenzo

Le esequie si terranno domani, mercoledì 22 gennaio, nella chiesa di San Lorenzo a Parabiago.