Parabiago perde un grande uomo: addio ad Antonio Moroni

Parabiago in lutto per la scomparsa di Antonio Moroni, classe 1942.

Il commosso ricordo dell’FC Parabiago

Grande commozzione oggi, martedì 27 aprile 2021, all’FC Parabiago per la scomparsa di Antonio Moroni, bandiera della società per 45 anni.

“Le bandiere non si ammainano mai. Il nostro Antonio è andato avanti come dicono gli Alpini…Lui bandiera del Parabiago per 45 anni ci ha indicato la via della passione per questi colori, per la squadra della nostra Città. Una dedizione per il Club senza pari, perché Antonio ha incarnato l’anima granata, quella della generosità per una causa, per un ideale sportivo.

Come aveva racconto nel libro celebrativo dei nostri 75 anni societari, Antonio ha fatto di tutto nel nostro Club durante la sua esistenza. Il suo è stato un mettersi a disposizione per ogni ruolo che fosse necessario, con grande umiltà e impegno.

Una lezione di vita oltre che di sport per chi ama il calcio e per i giovani che sono chiamati a portare avanti il suo lavoro, raccogliendo il testimone della passione granata.

Una vita in granata la sua, vissuta giorno per giorno allo stadio, aspettando con trepidazione la domenica, il giorno della partita. Il nostro dolore oggi è molto grande e siamo vicini alla moglie Agnese e ai figli Paolo ed Enrico“.

“Il Parabiago Calcio? E’ l’unica passione”

Poi l’FC Parabiago ricorda una sua considerazione.

“Antonio è stato e continuerà ad essere un grande cuore granata. Lo vogliamo ricordare con questa sua significativa considerazione: ‘Che cosa è per me il Parabiago Calcio? Non ci sono altre passioni, è l’unica e basta, è la squadra della mia città, dove sono nato, dove ho lavorato e sono cresciuto. E’ la mia famiglia, sono affezionato a questi colori. Dopo la tragedia del Grande Torino, fummo in Italia tutti presi da una grande commozione e dato che la nostra squadra vinceva sempre, nacque la leggenda del Piccolo Torino. Vorrei ringraziare tutti coloro che hanno fatto e stanno facendo qualcosa per il nostro Parabiago’. Siamo noi a ringraziarti caro Antonio e abbracciarti nel nostro cuore granata, ti sia lieve questo ultimo viaggio”.

Le parole dell’Amministrazione

Parole di cordoglio anche dall’Amministrazione di Raffaele Cucchi:

“Ciao Antonio Moroni! …45 anni al servizio del Parabiago Calcio con passione, dedizione e umiltà come un vero campione! Un grande esempio per i nostri giovani sportivi per quell’ideale e quella fedeltà alla propria squadra che esprimeva con fierezza. L’Amministrazione Comunale si stringe attorno alla famiglia e alla società del Parabiago Calcio ricordando Antonio come un uomo semplice, di animo generoso, impegnato nel sociale e persona di “d’altri tempi”. Ciao!”.

I funerali si terranno giovedì 29 aprile 2021 alle 9.30 nella chiesa SS. Gervaso e Protaso di piazza Maggiolini a Parabiago.