Parabiago in lutto per la scomparsa dello storico vigile Angelo Borsani

La città di Parabiago piange lo storico vigile Angelo Borsani: «Una presenza costante a mercati e scuole».

Percorso e doti umane dello storico vigile

Era nato e cresciuto nella Città della Calzatura. Qui aveva svolto la sua brillante carriera tra le file dei vigili diventando un vero e proprio pilastro per l’intera comunità. Stiamo parlando di Angelo Borsani, l’ex agente venuto a mancare nei giorni scorsi all’età di 76 anni. Proverbiale il suo senso per le Istituzioni. Proverbiale pure la sua umanità.

I ricordi degli amici

Chi lo ricorda oggi, infatti, ne mette in risalto soprattutto le doti umane. Quelle di un collega sempre disponibile, pronto a tendere la mano in caso di bisogno. Amava condividere esperienze e stare tra la gente. La sua figura viene accostata a quella di un agente di Polizia Locale che prediligeva la linea morbida. Dava una seconda possibilità a tutti. Di fronte ai casi recidivi, però, non poteva che ricorrere allo strumento repressivo delle multe. Secondo i racconti forniti dai suoi ex colleghi, Angelo amava trascorrere le giornate in servizio. Era presente ai mercati rionali come a scuola. Tra le sue passioni c’era poi quella per la caccia.

"Per me è stato un carissimo collega. Il nostro motto era educare, prevenire e reprimere"

Fermo Venegoni, collega storico ed ex comandante, ne ha tracciato un ricordo in questa maniera: