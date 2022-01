Parabiago in lutto per la morte di don Giuseppe Beretta

L'addio

Tutta la città di Parabiago piange la scomparsa del vicario parrocchiale don Giuseppe Beretta, fondatore della Cofol.

Parabiago in lutto per la scomparsa del vicario parrocchiale don Giuseppe Beretta, sacerdote da sempre in prima linea per aiutare i più deboli.

Parabiago piange la scomparsa di don Giuseppe Beretta

La notizia, diffusa nella mattinata di oggi lunedì 10 gennaio 2021, ha lasciato tutti senza parole: il vicario parrocchiale don Giuseppe Beretta è venuto a mancare. In tanti, in queste ore, stanno ricordando il suo impegno nella difesa dei più fragili e la sua enorme umanità. Lui, infatti, fondatore della Cooperativa Sociale Cofol nel 1992. Un impegno che gli era valso anche la consegna del Premio Bontà Unci nel 2012.

I funerali si svolgeranno giovedì 13 gennaio alle 10.30.