Parabiago in lutto per Fatou, moglie del presidente ProCiv

Parabiago, la ProCiv in lutto per la scomparsa di Fatou Kane, moglie del presidente Ndiaye Dieng Diallo.

Lutto per la ProCiv di Parabiago

E’ venuta a mancare a soli 48 anni Fatou Kane, la moglie del presidente ProCiv Ndiaye Dieng Diallo. La notizia ha lasciato addolorati tutti i volontari della ProCiv cittadina, che si sono stretti attorno al loro presidente. “La Protezione Civile è una grande famiglia allargata; la tua famiglia è la nostra – hanno scritto dall’associazione sempre in prima linea, soprattutto in questo momento di emergenza sanitaria – In questo momento triste ti siamo tutti vicini in un abbraccio forte forte. I “tuoi” volontari”. Fatou lascia anche due figli.

