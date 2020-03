Parabiago, i biscotti arcobaleno diventano virali

Parabiago, i biscotti arcobaleno del panificatore Matteo Cunsolo riscuotono successo.

Parabiago, la ricetta dei biscotti arcobaleno

«È diventato il simbolo di questo difficile momento che stiamo vivendo. Così ho pensato di preparare i biscotti #andràtuttobene per le mie due figlie che sono piccole e stanno vivendo questo periodo di emergenza». Matteo Cunsolo, panificatore di Parabiago (La Panetteria) ha preparato i biscotti con l’arcobaleno e l’hashtag diventato simbolo di speranza. Ecco la ricetta dei biscotti che gli adulti possono preparare assieme ai più piccoli per portare a tavola un po’ di allegria e dolcezza.

Ingredienti

500 gr. farina

230 gr. burro

170 gr. zucchero a velo

90 gr. tuorli

Frolla. Sabbiate il burro con la farina, poi aggiungete lo zucchero a velo e infine i tuorli a filo. Impastate pizzicando l’impasto e il burro in modo da amalgamarlo alla farina e allo zucchero ma facendo in modo che non si sciolga con il calore delle mani. Quindi, impastate fino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo. Fate riposare la frolla 2-3 ore in frigo prima di utilizzarla. Stendere a uno spessore di 4-5 mm e coppate con una coppa pasta rotondo. Cuocete in forno a 165 -170 gradi x 15 minuti.

Ingredienti per la ghiaccia:

450 gr zucchero a velo

90 gr albume

Qualche goccia del succo di limone

Procedimento

Mischiare in una ciotola (con una frusta, oppure a mano) albume, zucchero a velo, 2-3 gocce di succo di limone, fino ad ottenere un composto denso.

Per i colori dell’arcobaleno:

Dividete la ghiaccia in 8 parti e colorare con i coloranti alimentari in gel: rosso, arancione, giallo, verde, blu, indaco, viola. Lasciate una parte di ghiaccia bianca per disegnare le nuvole dell’arcobaleno. Una volta preparati i colori trasferire la ghiaccia nei Sac à poche, tagliate la punta e decorare i biscotti.

La ghiaccia va utilizzata subito altrimenti a contatto con l’aria tende a seccarsi; per ovviare coprite con pellicola oppure con un tovagliolo di carta bagnato e strizzato che la manterrà della giusta consistenza per essere utilizzata.

Per la scritta #andràtuttobene utilizzare del cioccolato fondente temperato oppure della ghiaccia colorata avanzata.

Chi è Matteo Cunsolo

Matteo Cunsolo, 39 anni titolare del panificio La Panetteria a Parabiago, presidente dell’Associazione Panificatori di Milano e Provinciae segretario Richemont Club Italia, formatore, consulente e docente, non ha iniziato a fare il panificatore perché figlio d’arte, né perché amava manipolare la materia prima, né per un amore tramandato e nemmeno acquisito. «Ho scelto la panificazione perché stavo cercando la mia strada, la mia collocazione nel mondo… si dice così no?». Ed il pane è stata la sua seconda possibilità. «È stato un percorso tortuoso, a volte non semplice, perché non ho proprio un bel carattere. Per fortuna ho incontrato persone che hanno cambiato la mia vita, hanno creduto in me, mi hanno supportato e talvolta anche “guidato”». Come il professor Giovanni Farina che ha creduto in lui fin dai banchi di scuola, prendendolo sotto la sua ala protettrice e aiutandolo a credere in se stesso. Diplomato all’Istituto “CAPAC” di Milano in panificazione e pasticceria, Cunsolo ha collaborato con vari panifici di Milano, ma soltanto un fornaio gli ha cambiato la vita professionale dandogli la possibilità di comprendere e appassionarsi al mondo della panificazione e dei lievitati. «Massimo Grazioli è stato uno dei miei maestri: semplicità, grinta, capacità di fare squadra e la dedizione con la quale mi ha seguito sono stati elementi che mi hanno ispirato».

E l’incontro con Piergiorgio Giorilli

Poi l’incontro con il maestro panificatore Piergiorgio Giorilli,fondatore epresidente d’onore del Richemont Club ItaliaeAmbasciatore Onorario dell’Italian Hospitality: «Piergiorgio mi ha tecnicamente aperto sul mondo del lievito madre; l’ho affiancato in alcuni corsi accompagnandolo in un viaggio professionale in Giappone e stare al suo fianco è stata una crescita continua e costante» ha continuato Cunsolo. Nel 2003 avvia, assieme alla madre Antonia Orru, La Panetteria il panificio a Parabiago in provincia di Milano.



TORNA ALLA HOME E LEGGI LE ALTRE NOTIZIE