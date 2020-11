Oggi, venerdì 27 novembre 2020, Parabiago festeggia i suoi primi 35 anni da città.

Parabiago è città da 35 anni: la ricorrenza

“27 novembre 1985: Parabiago ottiene il titolo di Città!” così scrive l’Amministrazione oggi, venerdì 27 novembre 2020, a 35 anni da quell’avvenimento. “Un titolo conferitole dall’allora presidente della Repubblica Francesco Cossiga e sancito il 26 ottobre del 1986 dall’allora Presidente del Consiglio, Bettino Craxi, in visita a Parabiago per la cerimonia di promozione e la simbolica consegna della pergamena all’ex sindaco Renzo Fontana“.

I “meriti” di Parabiago

“Oggi si ricorda il 35° anno dal riconoscimento del titolo che ha promosso il comune di Parabiago a Città (il ‘titolo di città’ può essere concesso con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno ai comuni insigni per ricordi, monumenti storici e per l’attuale importanza) – hanno continuato dall’Amministrazione guidata oggi da Raffaele Cucchi – Parabiago, infatti, si distingue per la sua capacità artigianale nel settore calzaturiero, per aver dato il natale a molti campioni dello sport, ma anche a importanti figure storiche come Giuseppe Maggiolini. Un titolo che le è stato riconosciuto 35 anni fa, ma che ha saputo onorare nel tempo per la sua capacità di valorizzare la propria storia e i propri monumenti attraverso percorsi culturali; per il suo saper mantenere le peculiarità agricole che hanno portato alla realizzazione di prodotti De.Co; per il sapersi reinventare e rimanere al passo con i cambiamenti economici, ma senza rinunciare alla qualità del Made in Italy. Buon 35°anniversario Città di Parabiago!”.

