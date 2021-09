Parabiago festeggia i 103 anni di Carla Musazzi

Una giornata importante per Parabiago: oggi, martedì 14 settembre 2021, Carla Musazzi ha spento 103 candeline.

I festeggiamenti per Carla Musazzi

Una settimana importante per Parabiago: oggi, martedì 14 settembre, ha compiuto 103 anni. Lei, conosciuta in città come "Donna Carla" ha guidato per anni il calzificio Rede, dopo la morte del marito Mario Re Depaolini. Con la sui sapiente guida, il calzificio è diventato un vero simbolo di Parabiago e non solo.

Il messaggio del sindaco

A renderle omaggio, nella mattinata di oggi, martedì 14 settembre, il sindaco Raffaele Cucchi:

"Tanti cari auguri Carla Musazzi! La tua città ti festeggia con gioia... solitamente non si dice l'età di una signora, ma arrivare a 103 anni con il il tuo carisma, è davvero un traguardo che non può essere taciuto! Oggi mi hai detto: 'Fate le cose fatte bene! Perchè il bello e il buono rimangono...' Cosa dire se non grazie a te per l'esempio che sei sempre per tutti noi! Buon compleanno Carla!".

(Nella foto di copertina, da sinistra Carla Musazzi e il sindaco Raffaele Cucchi)