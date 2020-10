Parabiago e Lainate in lutto per la scomparsa di Luca Benassi

Parabiago e Lainate in lutto per la perdita dello storico ottico Luca Benassi: aveva 50 anni.

Addio allo storico ottico

Due comunità in lutto, Lainate e Parabiago, per la prematura scomparsa di Luca Benassi, storico fondatore e titolare, insieme al fratello Lucio, dei centri ottici optometrici Benassi. L’uomo, 50 anni compiuti a marzo, si è spento dopo una fulminea malattia scoperta a luglio. A dargli l’ultimo saluto nella chiesa di Parabiago, oltre alla moglie Elena, ai figli di 14 e 18 anni, e tutti i famigliari, anche molti clienti divenuti con gli anni amici. Benassi nel 1996 aveva aperto il primo centro ottico a Parabiago, in via IV novembre e nel 2007 ne aveva aperto un secondo in via Carducci a Lainate.

