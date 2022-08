Parabiago e il mondo del ciclismo piangono Romano Saronni

I funerali si terranno martedì nella parrocchia di San Lorenzo di Parabiago

Un grave lutto ha colpito la famiglia Saronni: si è spento nella notte, all'età di 93 anni, papà Romano.

Tre fratelli con la passione per il ciclismo

Alberto, Antonio e Giuseppe “Beppe” Saronni, tre fratelli tutti con la passione per il ciclismo. Alberto è stato professionista dal 1982 al 1991 dopo che nel 1980 conquistò il posto d’onore nel Campionato Italiano Dilettanti 2° serie; Antonio per più volte tricolore ciclocross e “Beppe” Saronni che non ha certo bisogno di presentazioni.

I funerali di Romano Saronni saranno celebrati martedì 23 agosto alle ore 9.30 partendo dalla Parrocchia dei Santi Lorenzo e Sebastiano in San Lorenzo di Parabiago.