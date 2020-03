Parabiago, due giorni di chiusura per gli uffici comunali

Parabiago, l’Amministrazione avvisa che oggi e domani, lunedì 16 e martedì 17 marzo, gli uffici comunali resteranno chiusi.

Parabiago: l’avviso ai cittadini

Oggi e domani – lunedì 16 e martedì 17 marzo – gli uffici comunali rimarranno chiusi al pubblico per sperimentazione Smart Working. Viene comunque garantito il servizio sulle strade della Polizia Locale. L’Amministrazione intende, infatti, attivare misure di protezione anche per i dipendenti comunali sperimentando il lavoro a distanza per assicurare lo svolgimento dei servizi. Nel contempo, in questi due giorni di chiusura, verranno sanificati gli uffici considerando il passaggio di persone comunque avvenuto nelle scorse settimane.

La parola al sindaco

“Abbiamo servizi che vanno garantiti e dipendenti che vanno tutelati – ha dichiarato il sindaco Raffaele Cucchi – Oggi e domani l’ente rimarrà chiuso per dare modo di testare il lavoro a distanza, oltre a permettere una santificazione degli ambienti. Il sevizio di Polizia Locale sulle strade sarà comunque garantito”.

