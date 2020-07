Parabiago accoglie il nuovo vicario per la pastorale giovanile

Parabiago si prepara a dare il benvenuto a don Ronel Scotton, il nuovo vicario per la pastorale giovanile.

Parabiago abbraccia don Ronel

Sabato 27 giugno 2020, al termine della Messa in Duomo a Milano, infatti l’Arcivescovo Mario Delpini ha comunicato le località in cui i 22 candidati al sacerdozio presteranno servizio nelle loro ultime settimane da diaconi e poi da presbiteri dopo l’ordinazione sacerdotale in programma il 5 settembre, sempre in Duomo a Milano. E don Ronel verrà accolto a braccia aperte proprio nella comunità parabiaghese.

Lui, 31 anni il prossimo dicembre, è nativo di Binzago, una frazione di Cesano Maderno. Laureato in ingegneria civile, ha iniziato il suo percorso religioso durante gli anni universitari, entrando in seminario nel 2014. Era stato ordinato diacono lo scorso 28 settembre.

