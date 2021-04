Paperotti e mamma papera a spasso per il centro salvati dai vigili

Paperotti e mamma papera a spasso per il centro di Rho salvati dai vigili e portati in Villa Burba

Era da qualche giorno che i cittadini rhodensi chiamavano la Polizia locale per segnalare dei paperotti e la loro mamma a spasso per le vie del centro di Rho. Questa mattina, venerdì 16 aprile, in zona San Carlo i vigili hanno individuato i piccoli animali e, con l’aiuto del veterinario, li hanno portati in salvo nel parco di Villa Burba.