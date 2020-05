Paolo Bonini definisce “suina” Silvia Romano e scoppia il putiferio

Paolo Bonini definisce “suina” Silvia Romano in un commento su Facebook e scoppia il putiferio.

Sul profilo Facebook di un amico il capogruppo del Centro Destra di Magnago in Consiglio comunale ha così commentato le modalità di ritorno a casa della cooperante milanese: «Tanto impegno e soldi per liberarla dai terroristi islamici e la suina torna a casa vestita e convertita islamica. Sembra una barzelletta, Conte e Di Maio dovrebbero prendere provvedimenti con chi li ha resi ridicoli davanti al mondo!»

L’opinione dell’ex candidato sindaco alle ultime elezioni comunali può far discutere, ma ancora di più colpisce il sostantivo usato nei confronti della ragazza rapita in Kenya nel novembre 2018. Quel paragone animalesco può essere definito, per un personaggio sempre pacato e morigerato nella sua vita pubblica e politica, una forte caduta di stile che in molti non hanno accettato. Altri invece, stando ai commenti raccolti sui social network, hanno invece dato manforte a Bonini, sposando la sua tesi.

Scoppia il putiferio

Il politico magnaghese stava replicando a un post di un amico che così recita «Questa grandissima testa di c… rientra in Italia e viene accolta come una star e ai microfoni dice che è stata trattata bene e si è convertita. […] Te ne stavi tranquilla e beata dov’eri e il nostro Stato avrebbe risparmiato dai 3 ai 6 milioni di riscatto, soldi con cui avrebbe aiutato gente veramente in difficoltà», infarcendo però il concetto con altri epiteti non ripetibili. Il termine usato da Bonini è stato poi oggetto di discussione anche sul gruppo «Succede a Magnago, Bienate e dintorni», il più seguito del paese su Facebook.

