Pandemia Covid, percentuale tra tamponi e positivi al 5,4%

Sempre meno ricoverati nei reparti e la percentuale tra tamponi e positivi al 5,4%: sono alcuni dati della pandemia da Covid in Lombardia di domenica 7 febbraio

Sotto il 6% la percentuale tra tamponi e positivi

Oggi, domenica sono stati effettuati 27.624 (di cui 22.606 molecolari e 5.018 antigenici) che portano il totale complessivo a 5.879.680, mentre i nuovi casi positivi sono stati 1.515 (di cui 109 ‘debolmente positivi’), con la percentuale tra tamponi e positivi al 5,4%. Se c’è stato un aumento netto dei guariti-dimessi (+926 che portano il totale a 473.192, di cui 3.297 dimessi e 469.895 guariti) pressocchè stabile il numero dei ricoverati in Terapia intensiva (358, +4), mentre c’è stato un drastico calo di quelli ricoverati non in Terapia intensiva (-73, per un totale di 3.467). Oggi ci sono stati 58 vittime, per un totale di 27.453

I nuovi casi per provincia:

Milano: 392 di cui 141 a Milano città

Bergamo: 50

Brescia: 430

Como: 78

Cremona: 54

Lecco: 43

Lodi: 36

Mantova: 91

Monza e Brianza: 130

Pavia: 78

Sondrio: 27

Varese: 73